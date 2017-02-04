Спорт
 

Тренер действующего чемпиона АПЛ «Лестера» допустил возможность своей отставки

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Клаудио Раньери
Клаудио Раньери

Главный тренер действующего чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестера» Клаудио Раньери не исключил своей отставки. Слова 65-летнего специалиста приводит The Mirror.

«Отставка? Ничего нельзя исключать. Прошлый сезон был совсем другим. После каждого попадания мяча в штангу он залетал в ворота, мы забивали после первого же удара по воротам, соперники не использовали свои моменты, судьи в каких-то эпизодах принимали нашу сторону. Пенальти не назначались в наши ворота и назначались в ворота соперника», — заявил Раньери.

Он отметил, что для команды все идет не лучшим образом, но его игроки должны продолжать бороться в каждом матче.

На данный момент «Лестер», в прошлом сезоне завоевавший первое чемпионство в своей истории, с 21 очком занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. От зоны вылета «лис» отделяют 2 очка.

В Лиге чемпионов команда Клаудио Раньери вышла в 1/8 финала, где встретится с испанской «Севильей». Матчи пройдут 22 февраля и 14 марта.

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