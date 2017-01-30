Футболист «Лестера» назвал тренера предателем и отказался играть за клуб

Нападающий английского «Лестера» Леонардо Уллоа заявил, что больше не будет играть за клуб. Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter.

«При всем уважении к фанатам "Лестера", я чувствую, что Клаудио Раньери (главный тренер, — прим. «Ленты.ру») меня предал, а клуб — подвел. Я больше никогда не надену форму этой команды», — написал Уллоа.

Раньери заблокировал уход Уллоа из клуба, агент футболиста назвал 65-летнего специалиста лжецом, объяснив это тем, что последний не сдержал данного его клиенту обещания. В услугах 30-летнего форварда был заинтересован испанский «Алавес», предложивший за трансфер Уллоа 1,7 миллиона фунтов стерлингов (2,1 миллиона долларов).

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Уллоа сыграл в 12 матчах, отметившись одним забитым мячом.