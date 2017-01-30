Обещавшего порвать себе связки футболиста продали в «Марсель»

Полузащитник Димитри Пайе перешел из лондонского «Вест Хэма» в «Марсель». Об этом сообщается на сайте французской команды.

Контракт рассчитан на 4,5 года. Сумма трансфера составила 29 миллионов евро. Игрока представили журналистам и болельщикам в понедельник, 30 января, на специальной пресс-конференции.

18 января сообщалось, что Пайе поставил руководству «Вест Хэма» ультиматум: в случае, если его не отпустят в «Марсель», он намеренно травмирует себе крестообразные связки колена (одно из самых серьезных для футболиста повреждений, на восстановление может понадобиться почти год). Его партнеры по английскому клубу призвали боссов избавиться от бастующего полузащитника.

29-летний Пайе уже выступал в составе «Марселя» с 2013 по 2015 год, затем перебрался в Англию. В 48 матчах за «Вест Хэм» он забил 11 мячей. Полузащитник стал серебряным призером чемпионата Европы-2016 в составе сборной Франции.