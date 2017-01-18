Футболисты «Вест Хэма» призвали клуб избавиться от бастующего Пайета

Футболисты английского «Вест Хэма» обратились к руководству клуба с просьбой отпустить из команды полузащитника Димитри Пайета. Об этом в среду, 18 января, сообщает The Times.

«Вест Хэм» пытается убедить игрока остаться в команде. Ранее 18 января 29-летний Пайет заявил, что, если его не отпустят из английского клуба, он специально травмирует себе крестообразные связки колена.

Хавбек заявил руководству «Вест Хэма» о нежелании играть за клуб 12 января. Это произошло из-за того, что боссы лондонцев отказались продавать его в «Марсель» за 22,8 миллиона евро (24,4 миллиона долларов). Игрок хотел переехать во Францию по семейным обстоятельствам.

В нынешнем сезоне Пайет забил три мяча в 22 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах.