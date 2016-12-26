Нападающий «Лестера» Варди надел маску со своим изображением в знак протеста

Нападающий «Лестера» Джейми Варди присоединился к акции протеста болельщиков команды, которые перед матчем 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном» надели маски с изображением форварда. Об этом сообщает Mirror.

Таким образом фанаты выразили несогласие с решением Футбольной ассоциации Англии (FA) о трехматчевой дисквалификации 29-летнего игрока. Организаторы встречи разложили маски на зрительских местах на домашнем стадионе «лис» «Кинг Пауэр». «Лестер» уступил «Эвертону» со счетом 0:2.

Форвард получил красную карточку за грубую игру в отношении футболиста «Сток Сити» Мама Диуфа в поединке 17-го тура АПЛ. На 28-минуте встречи Варди пошел в подкат, но не достал до мяча и попал по ногам сопернику. Арбитр удалил нападающего «Лестера».

После 18 туров «лисы» с 17 очками занимают 16-е место в таблице АПЛ. Варди принял участие в 17 матчах и забил 5 мячей.