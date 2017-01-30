Тренер «Челси» поддержал возможный переход защитника клуба в «Зенит»

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте рассказал, что уважает решение сербского защитника синих Бранислава Ивановича сменить команду в зимнее трансферное окно. Его слова приводит сайт лондонцев.

«Он провел множество матчей за этот клуб и многое выиграл с ним. Ивановичу 32 года, он может еще долго играть, выступая на топ-уровне, но также важно уважать решение игрока, который стал легендой клуба. Наступает момент, когда не получаешь игрового времени и можешь принять решение о переходе в другой клуб, и я полностью уважаю это решение», — заявил Конте.

Итальянский специалист признал, что сожалеет, когда футболисты покидают «Челси», хоть и понимает их мотивы.

Информация о скором переходе Ивановича в петербургский «Зенит» появилась 26 января. Сообщалось, что серб подпишет контракт сроком на 2,5 года. Его зарплата составит пять миллионов евро в год.

Помимо «Челси», Иванович выступал в составе московского «Локомотива» и ряде клубов бывшей Югославии. На счету защитника 82 матча за сборную Сербии, в которых он забил 10 мячей.