Газета сообщила о переходе защитника «Челси» Ивановича в «Зенит»

Защитник лондонского «Челси» и сборной Сербии по футболу Бранислав Иванович продолжит карьеру в петербургском «Зените». Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».

По информации источника, сделка будет официально оформлена в ближайшие дни. Серб подпишет контракт сроком на 2,5 года. Его зарплата составит пять миллионов евро в год. Сумма трансфера не сообщается.

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На смену клуба 32-летний игрок решился из-за недостатка игровой практики. В нынешнем сезоне он 13 раз появлялся на поле в составе «Челси» в чемпионате Англии. Из них семь раз Иванович выходил на замену.

В России серб известен по выступлениям за московский «Локомотив». В Москве он играл с 2006 по 2008 год, после чего перешел в клуб из Лондона за 12 миллионов евро. В активе Ивановича 82 матча в составе сборной Сербии, в которых он забил 10 мячей.