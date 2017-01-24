Китайский клуб сделал предложение «Зениту» о покупке Дзюбы

Китайский футбольный клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по поводу возможного трансфера нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника издания, команда обратила внимание на кандидатуру 28-летнего форварда сборной России после отказа нападающего «Фиорентины» Николы Калинича. Кроме «Тяньцзинь Цюаньцзянь», на Дзюбу претендует еще один китайский клуб. Какой конкретно — не уточняется.

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2 января в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешел бельгийский полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Сумма трансфера — 20 миллионов евро, а зарплата 27-летнего бельгийца составит 18 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дзюба забил восемь голов в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Также в активе футболиста 11 мячей в 22 матчах в составе сборной России.