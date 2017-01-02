Футболист «Зенита» извинился перед «Ювентусом» за переход в китайский клуб

Бельгийский полузащитник петербургского «Зенита» Аксель Витсель извинился перед туринским «Ювентусом» за переход в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Об этом в понедельник, 2 января, сообщает Football Italia со ссылкой на газетную версию Tuttosport.

«Это был трудный выбор, потому что, с одной стороны, была такая отличная команда и топ-клуб, как "Ювентус", но с другой — предложение для моей семьи, от которого я не мог отказаться», — заявил хавбек.

По сообщения итальянских СМИ, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» приобрел Витселя за 20 миллионов евро. Зарплата футболиста в новом клубе составит 18 миллионов евро в год. Другим претендентом на хавбека был китайский «Шанхай СИПГ», который предлагал петербуржцам 25 миллионов евро.

22 декабря появилась информация, что переговоры о трансфере Витселя в «Ювентус» зашли в тупик. Клубы не смогли договориться о сумме компенсации за 27-летнего полузащитника, туринцы ожидали, что бельгиец присоединится к ним грядущим летом на правах свободного агента.