Курс японской валюты обновил минимум

Доллар стал стоить 163 иены впервые с 1986 года

Курс японской валюты продолжил обновлять минимумы 40-летней давности. В ходе торгов 21 июля он впервые с 1986 года превысил 163 иены за доллар, свидетельствуют данные Investing.

В конце июня курс приблизился к 162 иенам и продолжил снижение, хотя это и начало сказываться на ценах для потребителей через стоимость импортных энергоносителей.

Ослабление иены не останавливается, несмотря на смену руководства Банка Японии и отказ регулятора от политики отрицательных процентных ставок, а также интервенции властей в поддержку курса.

Самый точный прогнозист курса в этой паре — основатель и главный валютный стратег Kshitij Consultancy Services Викрам Мурарка — тем временем ожидает снижения до 170 за доллар. «Основной сценарий — ослабление иены», — сказал он ранее агентству Bloomberg. По словам эксперта, «способность Минфина менять направление рынка существенно снизилась».