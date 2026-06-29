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18:54, 29 июня 2026Экономика

Японская иена обвалилась до 40-летнего минимума

Курс японской иены упал до минимальных с 1986 года 161,97 за доллар
Дмитрий Воронин

Фото: Manami Yamada / Reuters

Курс японской валюты упал 29 июня до минимальных за 40 лет 161,97 иены за доллар. Ослабление нацвалюты увеличивает прибыль экспортеров и, в свою очередь, способствует росту фондового рынка страны до рекордных отметок, отмечает Bloomberg, признавая, что растут при этом и расходы на закупки зарубежных товаров, прежде всего на нефти и газа, что в результате «бьет по потребителям, вынужденным платить больше».

Ослабление иены продолжается, несмотря на смену руководства Банка Японии и отказ регулятора от политики отрицательных процентных ставок, что должно было укрепить иену, но она, несмотря на недавний подъем ставки до максимума с 1995 года, продолжает дешеветь.

Иена также остается слабой вопреки интервенциям властей, потратившими с 28 апреля по 27 мая рекордные 11,73 триллиона иен, или 73,6 миллиарда долларов на поддержание курса.

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На прошлой неделе на фоне продолжающегося падения иены, преодолевшей психологически важную отметку в 160 за доллар, глава Минфина Японии Сацуки Катаяма провела переговоры со своим американским коллегой Скоттом Бессентом. Некоторые аналитики полагают, что министры могли обсуждать возможность проведения японской стороной очередной валютной интервенции с целью укрепления курса иены.

Предыдущий выход властей на рынок в краткосрочной перспективе позволил укрепить курс до уровня в 155 иен за доллар, но вскоре он снова начал падать. Катаяма неоднократно предупреждала о готовности властей в случае необходимости «принять решительные и жесткие меры против спекулятивных действий» на валютном рынке, но пока на курсовой динамике, судя по всему, сказываются в первую очередь последствия иранского конфликта, а также структурные проблемы японской экономики, среди которых старение и сокращение численности населения, ведущих к ослаблению перспектив экономического роста и росту госдолга.

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