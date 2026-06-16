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12:27, 16 июня 2026Экономика

Банк Японии поднял ключевую ставку до максимума с 1995 года

Банк Японии повысил ключевую ставку до уровня в 1 % годовых
Дмитрий Воронин

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Банк Японии повысил ключевую ставку с 0,75 до 1 процента годовых, что стало максимумом с сентября 1995 года. Решение регулятор принял в отсутствие своего главы Кадзуо Уэда, который был госпитализирован из-за проблем с печенью и изложил свою позицию по поводу денежно-кредитной политики (ДКП) в письменном виде. Об этом сообщает Reuters.

ЦБ указал, что, учитывая инфляционное давление, продолжит повышать ставку и корректировать ДКП в ответ на изменения экономической активности и цен.

До 0,75 процента, что также стало самым высоким уровнем с середины 90-х годов прошлого века, ставку подняли в декабре 2025-го. Тогда решение члены совета управляющих приняли единогласно, отметив, что «дальнейшие повышения планируются, если позволят условия».

Монетарные власти годами боролись с низкой инфляцией в Японии и в начале 2024-го, после того как индекс потребительских цен без учета энергоносителей и продуктов питания стал в стране выше двух процентов, повысили ставку впервые за 17 лет, выведя ее с уровней отрицательных значений.

На фоне ситуации на Ближнем Востоке весной текущего года страна пережила скачок оптовой инфляции, из-за чего экономисты заговорили об опасениях стагфляции, а власти вынуждены были спасать нацвалюту, чей курс устремился к 160 иенам за доллар.

Рынки 16 июня отреагировали на решение Банка Японии по ставке позитивно. Индекс Nikkei 225 обновил исторический рекорд второй день подряд, впервые поднявшись выше 70 тысяч пунктов.

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