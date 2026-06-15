Курс доллара упал до многолетнего минимума

Курс доллара к юаню упал до минимума с февраля 2023 года

Курс американской валюты к китайской упал ниже 6,76 юаня за доллар впервые с начала февраля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Динамика фиксируется на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о заключении мирной сделки с Ираном, за которыми последовало падение цен на нефть.

Как пишет Bloomberg, снижение курса до многолетнего минимума отмечается, несмотря на связанное с геополитическими новостями улучшение настроений инвесторов.

Ключевой японский индекс Nikkei, который в начале иранского конфликта резко падал, опускаясь ниже 54 тысяч пунктов, 15 июня подскочил на 5,33 процента, достигнув рекордных 69 537 пунктов.