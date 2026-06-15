Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:43, 15 июня 2026Экономика

Курс доллара упал до многолетнего минимума

Курс доллара к юаню упал до минимума с февраля 2023 года
Дмитрий Воронин

Фото: fornStudio / Shutterstock / Fotodom

Курс американской валюты к китайской упал ниже 6,76 юаня за доллар впервые с начала февраля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Динамика фиксируется на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о заключении мирной сделки с Ираном, за которыми последовало падение цен на нефть.

Как пишет Bloomberg, снижение курса до многолетнего минимума отмечается, несмотря на связанное с геополитическими новостями улучшение настроений инвесторов.

Ключевой японский индекс Nikkei, который в начале иранского конфликта резко падал, опускаясь ниже 54 тысяч пунктов, 15 июня подскочил на 5,33 процента, достигнув рекордных 69 537 пунктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пожар на территории Киево-Печерской лавры во время удара возмездия России объяснили

    Путин направил телеграмму Си Цзиньпину

    Командующий люфтваффе похвалил армию России

    У выпившей вина на Бали россиянки произошла смерть мозга

    Появились подробности о последствиях взрыва в пятиэтажке в столице российского региона

    В России рухнули продажи машин

    В России отреагировали на планы лидеров G7 и Зеленского убедить Трампа в «победе» Украины

    Популярный напиток связали со снижением риска развития рака груди

    Полковник назвал цели массированного удара по Киеву

    Швеция выступила с призывом к ЕС о «теневом флоте» России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok