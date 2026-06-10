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15:12, 10 июня 2026Экономика

Четвертую экономику мира накрыло мощной инфляцией

Kyodo: Оптовая инфляция в Японии подскочила до максимума за три года
Кирилл Луцюк

Фото: Keisuke_N / Shutterstock / Fotodom

В прошлом месяце Япония столкнулась со скачком оптовой инфляции до максимального за три года значения. Об этом сообщило Kyodo.

Соответствующий показатель достиг 6,3 процента. Одним из главных факторов, обеспечивших такую динамику, стал конфликт на Ближнем Востоке.

Отмечается, что в апреле уровень оптовой инфляции составлял 5,3 процента. Резкое повышение этого параметра дает основания полагать, что Банк Японии вскоре может серьезно повысить ставку.

По прогнозам бывшего члена совета директоров Банка Японии Макото Сакураи, его страна рискует повторить ошибку, которая в прошлом привела к десятилетиям стагнации. Он считает, что стагфляция неизбежна и опасается, что японский регулятор отстанет от ситуации, если откажется в июне от повышения ставок.

В конце мая власти Японии потратили на спасение падающего курса иены рекордные 73,6 миллиарда долларов.

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