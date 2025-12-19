Банк Японии повысил ключевую ставку до максимума за 30 лет

Банк Японии повысил ключевую ставку до максимальных с 1995 года 0,75 %

Банк Японии повысил ключевую базовую процентную ставку до самого высокого уровня за 30 лет, подняв ее на четверть процентного пункта, до 0,75 процента. Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидаемое решение о подъеме показателя до максимума с 1995 года совет управляющих принял единогласно. Отмечается, что «дальнейшие повышения планируются, если позволят условия», что говорит о росте уверенности в способности достичь стабильного целевого показателя инфляции, к которому регулятор последовательно стремится долгое время.

«Темпы корректировки нашей ставки будут зависеть от состояния экономики и цен», — заявил на пресс-конференции глава ЦБ Кадзуо Уэда.

Монетарные власти годами боролись с низкой инфляцией в Японии и в начале 2024-го, после того как индекс потребительских цен без учета энергоносителей и продуктов питания стал в стране выше двух процентов, повысили ставку впервые за 17 лет, выведя ее с уровней отрицательных значений. До 0,5 процента ее повысили в январе текущего года.