Центробанк Японии рекордно поднял процентную ставку

Центробанк Японии поднял ставку до рекордного с 2008 года уровня в 0,5 процента

Центральный банк Японии поднял ставку до рекордного с 2008 года уровня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В пятницу восемь из девяти участников заседания ЦБ выступили за повышение ставки до 0,5 процента. Поводом стал рост дефицита рабочей силы в стране, который привел к росту зарплат и ускорению инфляции в стране до уровня более двух процентов. В декабре 2024 года скорость роста цен в Японии достигла рекордного с января 2023 года показателя в 3,6 процента.

Центробанк также отметил, что продолжит повышать процентные ставки, если его экономические и ценовые прогнозы будут сбываться.

На протяжении последних лет Банк Японии был единственным в мире, кто удерживал ставку на отрицательном уровне. В 2007 году японский ЦБ поднял ставку до 0,5 процента, а затем начиная с октября 2008 года стал снижать ее, постепенно доведя до минус 0,1 процента. Такую денежно-кредитную политику регулятор вел с 2016 года.

Банк Японии впервые за 17 лет повысил ключевую процентную ставку весной 2024 года. На фоне информации о росте ставки укрепился курс национальной валюты, а акции японских банков показали самый большой с января рост.