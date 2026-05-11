21:32, 11 мая 2026

Раскрыты подробности ответа Ирана на мирное предложение США

Tasnim: Иран в ответе на предложение США установил срок разморозки своих активов
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Иран в ответе на мирное предложение США установил срок разморозки своих активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim

Отмечается, что, вопреки сообщениям некоторых западных СМИ, в тексте предложения Тегерана не говорится ничего о разрешении возможного вывоза обогащенных ядерных веществ из республики.

Ранее официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Иран не исключает возможность проведения переговоров с США по ядерному вопросу в будущем.

До этого президент США Дональд Трамп прокомментировал мирный план, предложенный Ираном. Он назвал предложение Тегерана неприемлемым.

