21:55, 11 мая 2026

В Венесуэле ответили на желание Трампа присоединить страну к США

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что ее страна никогда не станет 51-м штатом США. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, жители страны будут продолжать защищать целостность, суверенитет, независимость. «Об этом нет речи и никогда не будет речи, потому что, если что и есть у венесуэльцев, так это любовь к нашему процессу независимости», — ответила она Трампу.

По мнению политика, президент США Дональд Трамп знает, что Каракас хочет решить кризис дипломатическим путем.

Ранее Трамп заявил, что «серьезно рассматривает» возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом страны.

