Трамп заявил о желании присоединить Венесуэлу к США

Трамп серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом

Президент США Дональд Трамп заявил, что «серьезно рассматривает» возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом страны. Об этом сообщил корреспондент Fox News Джон Робертс после разговора с политиком.

Информацию также подтвердил корреспондент Fox News Билл Мелугин. По его словам, глава Белого дома сослался на нефтяные запасы Венесуэлы на 40 триллионов долларов»как на движущую силу своего решения. Мелугина добавил, что американский лидер также подчеркнул: «Венесуэла любит Трампа».

Ранее Трамп пошутил, что планирует возглавить Венесуэлу после завершения конфликта с Ираном. «Я поеду в Венесуэлу. Я собираюсь баллотироваться в президенты», — сказал американский лидер.