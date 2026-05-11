Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 11 мая 2026Мир

Трамп заявил о желании присоединить Венесуэлу к США

Трамп серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что «серьезно рассматривает» возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом страны. Об этом сообщил корреспондент Fox News Джон Робертс после разговора с политиком.

Информацию также подтвердил корреспондент Fox News Билл Мелугин. По его словам, глава Белого дома сослался на нефтяные запасы Венесуэлы на 40 триллионов долларов»как на движущую силу своего решения. Мелугина добавил, что американский лидер также подчеркнул: «Венесуэла любит Трампа».

Ранее Трамп пошутил, что планирует возглавить Венесуэлу после завершения конфликта с Ираном. «Я поеду в Венесуэлу. Я собираюсь баллотироваться в президенты», — сказал американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву

    Московские пляжи начали активно готовить к приему отдыхающих

    Бывший главный тренер сборной России будет работать на ЧМ-2026

    В Венесуэле ответили на желание Трампа присоединить страну к США

    На Украине раскрыли отношение Зеленского к женщинам

    Москвичам рассказали о сокращении периодов отключения горячей воды

    Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала о его согласии отдать Донбасс в 2022 году

    Антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины

    Раскрыты подробности ответа Ирана на мирное предложение США

    ВСУ атаковали бригаду медиков в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok