Трамп изъявил желание стать президентом еще одной страны

Президент США Дональд Трамп пошутил, что планирует возглавить Венесуэлу после завершения конфликта с Ираном. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

«После того как я закончу с этим, я могу поехать в Венесуэлу. Я быстро выучу испанский. Это не займет много времени. У меня хорошо с языками. Я поеду в Венесуэлу. Я собираюсь баллотироваться в президенты», — сказал американский лидер.

Ранее он заявил, что Иран может быть полностью уничтожен за одну ночь, добавив, что она может наступить уже завтра.

До этого президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

3 января Трамп сообщил, что главу Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес вывезли из страны на вертолете и посадили на корабль, который следует в Нью-Йорк. Им были предъявлены обвинения в наркоторговле.