Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:59, 6 апреля 2026Мир

Трамп изъявил желание стать президентом еще одной страны

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Heuer / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп пошутил, что планирует возглавить Венесуэлу после завершения конфликта с Ираном. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

«После того как я закончу с этим, я могу поехать в Венесуэлу. Я быстро выучу испанский. Это не займет много времени. У меня хорошо с языками. Я поеду в Венесуэлу. Я собираюсь баллотироваться в президенты», — сказал американский лидер.

Ранее он заявил, что Иран может быть полностью уничтожен за одну ночь, добавив, что она может наступить уже завтра.

До этого президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

3 января Трамп сообщил, что главу Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес вывезли из страны на вертолете и посадили на корабль, который следует в Нью-Йорк. Им были предъявлены обвинения в наркоторговле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok