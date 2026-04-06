20:23, 6 апреля 2026Мир

Трамп пригрозил уничтожить Иран за одну ночь

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Иран может быть полностью уничтожен за одну ночь. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляцию ведет Белый дом на официальном YouTube-канале.

«Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра», — пригрозил американский лидер.

5 апреля Трамп нецензурно обратился к руководству Ирана, назвав их «сумасшедшими ублюдками», и призвал открыть «чертов пролив». Глава Белого дома также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам.

Глава государства также поставил дедлайн Исламской Республике, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 по восточному времени (8 апреля 4:00 по мск). Другие детали он не привел.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

