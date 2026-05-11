Бывший главный тренер сборной России будет работать на ЧМ-2026

Бывший главный тренер сборной России Адвокат будет работать на ЧМ-2026 с Кюрасао

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат будет работать на ЧМ-2026 с командой Кюрасао. Об этом сообщает Voetbal International.

78-летний специалист возглавил сборную Кюрасао. Ранее он вывел эту команду в финальную стадию чемпионата мира, но в феврале покинул пост ее главного тренера, объяснив это решение проблемами со здоровьем у дочери. Отмечается, что к настоящему моменту оно улучшилось, и теперь Адвокат может вернуться к работе.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. Сборная Кюрасао сыграет в группе E с командами Германии, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

Адвокат начал карьеру тренера в 1980 году. С 2006-го по 2009-й он возглавлял петербургский «Зенит». Голландец привел сине-бело-голубых к победам в национальных чемпионате и Суперкубке, а также Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА. Сборную России Адвокат тренировал с 2010 по 2012 год. На Евро-2012 российская команда под его руководством заняла третье место в группе.