23:21, 24 февраля 2026Спорт

Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру

Бывший тренер сборной России Дик Адвокат завершил карьеру
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Yates / Reuters

Голландский специалист Дик Адвокат принял решение завершить тренерскую карьеру. Об этом ТАСС сообщил его ассистент Кор Пот.

«Дик немедленно завершил свою карьеру. То же самое сделал и я. Мы начинали вместе и уходим вместе», — сказал Пот. Он подчеркнул, что специалист принял решение из-за семейных проблем.

Последним местом работы Адвоката была сборная Кюрасао. Под руководством голландца команда впервые в истории завоевала путевку в финальную часть чемпионата мира.

Адвокат начал карьеру тренера в 1980 году. С 2006-го по 2009-й он возглавлял петербургский «Зенит». Голландец привел сине-бело-голубых к победам в национальных чемпионате и Суперкубке, а также Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА. Сборную России Адвокат тренировал с 2010 по 2012 год. На Евро-2012 российская команда под его руководством заняла третье место в группе.

