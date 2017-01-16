Дзюба рассказал о продолжении футбольной карьеры в Китае

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба объявил о решении продолжить карьеру в Китае. Сообщение он опубликовал в понедельник, 16 января, на своей странице в Instagram.

«Очень тяжелое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай. Спасибо большой моей команде, буду по всем скучать», — написал Дзюба после победы над китайской командой «Чанчунь Ятай» (5:2) в товарищеском матче.

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В комментариях к записи большинство пользователей сочли публикацию футболиста шуткой.

В январе в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешел полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Сумма трансфера — 20 миллионов евро, а зарплата 27-летнего бельгийца составит 18 миллионов евро в год.