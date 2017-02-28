«Лестер» обыграл «Ливерпуль» в первом матче под руководством Шекспира

«Лестер» обыграл «Ливерпуль» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу. Видео с лучшими моментами матча размещено на канале MATCH DAY SHOW в YouTube.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «лис». В составе победителей дублем отметился Джейми Варди. Еще один гол на счету Дэнни Дринкуотера. У «Ливерпуля» автором забитого мяча стал Фелипе Коутинью.

Встреча с мерсисайдцами стала для «Лестера» первой после увольнения Клаудио Раньери с поста главного тренера. Сейчас исполняющим обязанности наставника команды является Крэйг Шекспир.