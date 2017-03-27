МЮ решил заплатить 200 миллионов евро за Неймара

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» решил выкупить права на бразильского нападающего Неймара у «Барселоны» за рекордные 200 миллионов евро. Об этом сообщает Sport.es.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо лично участвует в переговорах. Также МЮ готов в два раза увеличить оклад бразильца — довести сумму до 25 миллионов евро в год без учета бонусов и премиальных.

На данный момент рекордом в истории мирового футбола является переход француза Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 107 миллионов евро в августе 2016 года.

Неймар переехал в Барселону из бразильского «Сантоса» летом 2013 года. Его трансфер обошелся испанскому клубу в 88 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел в составе каталонского клуба 35 матчей, в которых забил 14 мячей. Также в активе Неймара 51 гол в 76 встречах в форме национальной сборной Бразилии.