Мутко провалил проверку ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и не сможет баллотироваться на выборы в совет организации. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает The Washington Times.

По информации издания, Мутко провалил проверку из-за того, что совмещает пост главы РФС с работой вице-премьером России. Присутствие чиновника в совете организации нарушило бы устав ФИФА, запрещающий вмешательство государства в футбольные вопросы.

Выборы кандидатов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в совет ФИФА состоятся на конгрессе в Хельсинки 5 апреля. Четырех кандидатов выберут на четырехлетний срок. Помимо Мутко в списки кандидатов от УЕФА вошли венгр Шандор Чаньи, черногорец Деян Савичевич, исландец Гейр Торстейнссон и киприот Костакис Куцокумнис.

Мутко входил в исполком ФИФА, являющийся предшественником совета организации, с 2009 года. Он сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.