Спорт
 

Глава ФИФА пригрозил лишить США права на ЧМ-2026 из-за указа Трампа

Перейти в «Мою Ленту»
Джанни Инфантино
Джанни Инфантино

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино пригрозил лишить США права на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году из-за миграционного указа президента страны Дональда Трампа. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает Bloomberg.

«Любая сборная, в также ее болельщики и официальные лица, которая может претендовать на участие в ЧМ, должна иметь доступ в страну, где он проводится. В противном случае она не получит право на такой турнир», — заявил Инфантино. Кроме того, он добавил, что указ Трампа может негативно сказаться на шансах Лос-Анджелеса в борьбе с Парижем за право принять летние Олимпийские игры 2024 года.

Как отмечает агентство, США считается основным претендентом на проведение ЧМ в 2026. При этом, как уточняется, мундиаль может быть организован Соединенными Штатами как самостоятельно, так совместно с Канадой и Мексикой.

Прием заявок на проведение ЧМ продлится до декабря 2018 года. Страна-организатор турнира будет выбрана путем голосования всех 211 государств-членов ФИФА. Победителя объявят в мае 2020 года. Как отмечается ЧМ-2026 станет первым мундиалем, который пройдет в расширенном формате — в нем примут участие 48 команд, а не 32.

6 марта Трамп подписал новый исполнительный указ об ужесточении иммиграционной политики. Документ вступит в силу 16 марта. Указ запрещает на 90 дней въезжать в США гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Действие документа не распространяется на обладателей виз, выданных до 27 января, или вида на жительство.

Чемпионат мира — 2018 пройдет в России, а турнир 2022 года — в Катаре.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump Travel Ban May Derail U.S. World Cup Bid, FIFA Head Says
Трамп подписал новый иммиграционный указ
Будапешт отказался претендовать на проведение Олимпиады-2024
Правительство России увеличило расходы на ЧМ по футболу на 19 миллиардов
Последние новости
США заявили о планах освобождать Ракку вместе с Турцией и союзниками
Глава ФИФА пригрозил лишить США права на ЧМ-2026 из-за указа Трампа
Цукерберг и его супруга станут родителями во второй раз
На вокзале Дюссельдорфа мужчина с топором напал на людей
Нетаньяху в беседе с Путиным выступил против военного присутствия Ирана в Сирии
Дьявольский смех британского премьера стал мемом
Определено оптимальное время для загара
Другие материалы рубрики
Спорт
 — 
12:55 9 марта 2017

Хруст французской булки

Как «Барселона» забила шесть мячей ПСЖ и переписала историю футбола
01:10 Сегодня

«Краснодар» проиграл испанской «Сельте» в Лиге Европы

09:27 7 марта 2017

Австралиец сломал ногу через 58 секунд после дебюта в составе команды НБА

22:54 9 марта 2017

«Ростов» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»

Спорт
 — 
13:29 3 марта 2017
Хабиб Нурмагомедов

«Если боя с Макгрегором не будет, то Хабиб сменит вес»

Отец Нурмагомедова — о предстоящем поединке сына с Тони Фергюсоном
00:02 Сегодня

ЦСКА победил «Галатасарай» и первым вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги

19:41 6 марта 2017

МЮ перед матчем в Ростове предупредил фанатов о возможных нападениях россиян

20:34 9 марта 2017

Стали известны составы «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги Европы

Спорт
 — 
12:16 8 марта 2017
Анастасия Легкодух

«Победа в конкурсе не сделала меня звездой»

Самая красивая хоккеистка России — о популярности и секретах хорошей фигуры
21:41 9 марта 2017

Бывшие игроки сборной Англии устроили пляски после гола «Барселоны» в ворота ПСЖ

15:21 6 марта 2017

УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию пойманного на кокаине Еременко

18:28 9 марта 2017

Исинбаева рассказала о задачах на руководящей должности в РУСАДА

Россия
«Кадык мне удалили за счет родителей»
Российские трансгендеры о женственности, непонимании и принятии себя
Далеко и дорого — Камчатка
Чем живет и на что надеется восточная окраина России
Меж трех огней
Зачем Нетаньяху рассказал Путину об угрозе уничтожения евреев
РПЦ начнет поминать святого Патрика
МИД России назвал обвинения Киева в Гааге политизированными
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, член комиссии Госдумы РФ по вопросам депутатской этики Ирина Роднина, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина и член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Раиса Кармазина (слева направо) во время парламентских слушаний комитета Государственной Думы«А вульгарные пуза исчезли»
Как депутаты заставляют россиянок прикрывать пупки и отправляют к плите
В Кремле оценили влияние ожидаемого визита Меркель на отношения России и ФРГ
Все материалы
Мир
Billionaire investor Soros speaks at a forum during the annual IMF-World Bank meetings in WashingtonСорос против Трампа
Помогут ли интриги миллиардеру-филантропу победить миллиардера-президента
Soldiers of the French Foreign Legion march during the Bastille Day parade in Paris, July 14, 2008. REUTERS/Vincent Kessler (FRANCE)Длинная рука Франции
Иностранный легион как инструмент влияния Пятой республики
Мартин Шульц и Ангела МеркельВиагра для социал-демократов
Завязавший алкоголик Мартин Шульц может лишить Меркель кресла канцлера
Нетаньяху в беседе с Путиным выступил против военного присутствия Ирана в Сирии
США заявили о планах освобождать Ракку вместе с Турцией и союзниками
Польский политик заявил о нервозности в ЕС из-за невыполнения Киевом обещаний
На вокзале Дюссельдорфа мужчина с топором напал на людей
Все материалы
Бывший СССР
Виталий Наумкин«Терроризм прикрывается исламскими одеждами»
Какие угрозы могут прийти с Ближнего Востока в Среднюю Азию
Лукашенко поручил чиновникам трудоустроить родственников до 1 апреля
Последний женский день
Как на Украине перекраивают праздничный календарь
Правительство Молдавии предостерегло чиновников от поездок в Россию
Москва передала в Международный суд ООН досье по иску Украины
Глава Закарпатья назвал реформированную украинскую полицию бесполезной
Рабочие Мариуполя попросили Киев снять блокаду Донбасса
Все материалы
Финансы
«Забыть это слово — "Украина"»
Почему российские банки хотят и не могут покинуть незалежную
Михаил Крутихин: «Нефть уйдет под 40 долларов за баррель»
Почему перестает работать глобальное соглашение о сокращении добычи
Рубль в противофазе
ФРС США проверит на крепкость российскую валюту
Тимакова заявила о необходимости бухгалтерии в отношениях Москвы и Минска
В Госдуме отвергли законопроект об исламском банкинге
Бесценный пол
Что для российских женщин важнее зарплаты
Недельная инфляция в России осталась нулевой
Все материалы
Бизнес
«Автоюристов» гонят с рынка
Реформа ОСАГО вышла на финишную прямую
Имущество бывшего владельца Черкизовского рынка уйдет с молотка
Дельфина АрноНевесты нарасхват
Соблазнительные красотки с хорошим приданым
Израильский бизнес вложится в российских коров
В России выросли продажи Lada
«Мегафон» предложил электронный счетчик для ЖКХ
Глава Росрыболовства спрогнозировал удвоение производства черной икры
Все материалы
Силовые структуры
Turkish army soldiers run to their fighting positions during exercises, at a military outpost near the town of Kilis, southeastern Turkey, Thursday, March 2, 2017. Turkey's military is holding exercises along its border with Syria a week after Turkish troops and Syrian opposition forces captured the Islamic State-held town of al Bab in northern Syria. «В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам"»
Что представляет собой сегодня турецкая военная машина
Охранительный опыт
Монолог эксперта о том, как сигнализации лишают работы домушников
Управляемые пули, умные гранаты
До чего додумываются конструкторы в поисках идеального оружия
СК вскрыл хищение выделенных на строительство дороги к «Крестам-2» 12 миллионов
Задавивший катером мужчину насмерть саратовец осужден на один год колонии
В Сочи прошли международные военные игры
Спортсмены-военнослужащие разыграли в Сочи 44 комплекта наград
В Москве задержали подозреваемого в двойном ограблении салона связи
Все материалы
Наука и техника
«Америке пора вернуться на Луну»
США создали замену российским двигателям РД-180
Ферментация теста пекарскими дрожжамиОно живое!
В США создали синтетическую форму жизни
La scène paysanne du premier plan représente les semailles. À droite, un homme sème à la volée. Des pies et des corneilles picorent les graines qui viennent d'être semées, à proximité d'un sac blanc et d'une gibecière. Derrière, un épouvantail en forme d'archer et des fils tendus, sur lesquels sont accrochés des plumes, sont destinés à éloigner les oiseaux. À gauche, un paysan à cheval passe la herse sur laquelle est posée une pierre qui permet aux dents de pénétrer plus profondément dans la terre. Il recouvre ainsi les grains qui viennent d'être semés. À l'arrière-plan, le peintre a représenté le Palais du Louvre. Du château au centre, on distingue, outre le donjon central qui accueillait alors le trésor royal, la façade orientale à droite, encadrée par la tour de la Taillerie et la tour de la Chapelle, et à gauche la façade méridionale, avec ses deux tours jumelées au centre. L'ensemble est entouré d'une enceinte ponctuée de trois tours et de deux bretèches, visibles ici. Sur la rive, des personnages conversent ou se promènentОткройте, паства!
Как в средневековой Франции прихожане заменяли полицию
В НАСА доказали возможность вырастить картошку на Марсе
Определено оптимальное время для загара
Вздулось и забурлило
Доказано спонтанное возникновение всего живого
В пиджаке рязанского школьника взорвался смартфон
Все материалы
Спорт
Ничейный Дон
«Ростов» дома сыграл вничью с МЮ в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Хруст французской булки
Как «Барселона» забила шесть мячей ПСЖ и переписала историю футбола
«Краснодар» проиграл испанской «Сельте» в Лиге Европы
Глава ФИФА пригрозил лишить США права на ЧМ-2026 из-за указа Трампа
«Ростов» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»
ЦСКА победил «Галатасарай» и первым вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги
Стали известны составы «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги Европы
Все материалы
Культура
Андрей Макаревич«Терпеть не могу самоанализ»
Андрей Макаревич об искусстве, конфликтах и слове «патриотизм»
Владимир Сорокин«Симбиоз физиологии, шоу и моды»
Владимир Сорокин о сожжении книг, счастье и новых гаджетах
Чем занять рот, если сказать нечего
Герои богомоловского «Дракона» лишены жизненной энергии, плоти и силы чувств
Умер «лучший колорист своего поколения» Говард Ходжкин
Сэмюэл Л. Джексон спародировал «Криминальное чтиво» и другие свои фильмы
В трейлере «Геошторма» показали борьбу технологий с гигантской бурей
Вышел новый трейлер «Форсажа 8»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Кеннеди, приди, порядок наведи»
WikiLeaks пытается уничтожить ЦРУ по заветам застреленного президента США
Искра, буря, безумие
Христиане, слоны и геи под прицелом лучших фотографов мира
Очки заиграли
Как люди страдают от убийств и изнасилований в виртуальной реальности
Цукерберг и его супруга станут родителями во второй раз
Дьявольский смех британского премьера стал мемом
Подмосковная учительница уволилась после скандала со шпагатом на барной стойке
Автором идеи букетов напрокат оказался создатель «Instagram-миллионера из Химок»
Все материалы
Ценности
«Нет ничего плохого, что машина сама по себе сексуальна»
Массимо Фрашелла, креативный директор Jaguar Land Rover, о значении размера
Louis Vuitton оснастил модель Escale Spin Time парящим турбийоном
«Модник — понятие растяжимое»
Основатель бренда Porta 9 Алеко Илиопуло о правильной обуви и бизнесе в кризис
Парижские причуды
Странные и экстравагантные гости показов Недели моды сезона осень-зима 2017-2018
Исторический музей отметил 145-летие выпуском платков
H&M запустил джинсовую коллекцию унисекс
Женевский международный автосалон
GIMS 2017 в новостях и лицах
Все материалы
Путешествия
Дальше просто некуда
Что смотреть в Микронезии, которая отменяет визы для россиян
Самое красивое место России
Открываем Россию: зачем ехать в Ярославскую область
Мамай с банькой и лыжами
Как горнолыжники, любящие фрирайд, построили для себя деревню в Прибайкалье
СМИ сообщили о запрете на посещение Белого дома иностранными туристами
Airbus представила концепт летающего автомобиля
Назван главный фактор при выборе туристами места для отдыха
Пассажирка с заряженным револьвером прошла досмотр в американском аэропорту
Все материалы
Из жизни
Японцы что-то знают
Что такое стиль жизни «ваби-саби» — почему им увлеклись звезды и миллиардеры?
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»
Как живут те, кто весил сотни килограммов, но сумел сбросить вес
Майли СайрусПринцип неопределенности
Как живут те, кто не чувствуют себя ни мужчинами, ни женщинами
Родившая в 72 года индианка рассказала о последствиях поздней беременности
Туристов из Украины и ЮАР задержали в Дубае за внебрачный секс
Грузчик Маша
Женщины всего мира о равенстве на рабочем месте
Попытка остановить порно на уличном экране стоила мексиканцу жизни
Все материалы
Машины наркобарона
Самые крутые автомобили наркобарона… и гонщика Пабло Эскобара
Концепт-кары Женевы
Самые интересные и важные концептуальные автомобили моторшоу
Главные новинки Женевы
Все премьеры Женевского моторшоу, часть 2
Потрясающие гаражи
Места, в которых хочется жить вместе с машиной
Brabus сделал самый внедорожный «Гелик» в полтора раза мощнее
Седану Hyundai Sonata добавили восьмиступенчатый «автомат»
Линейка спорткаров Toyota расширится до трех моделей
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы