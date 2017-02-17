Мутко и Колобков прокомментировали фильм «Би-би-си» о российских фанатах

К документальному фильму «Би-би-си» о российских футбольных фанатах нужно относиться спокойно, поскольку это очередная провокация, считает министр спорта Павел Колобков. Таким мнением он поделился с ТАСС.

«Это (...) очередная попытка очернить Россию и ЧМ-2018, поэтому мы относимся к происходящему спокойно, продолжаем готовиться к проведению турнира. Вопрос безопасности во время ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017 — один из главных», — добавил глава ведомства. Колобков выразил уверенность в том, что мероприятия пройдут в теплой и дружественной обстановке.

По словам вице-премьера и президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, Россия дала гарантии безопасности для гостей на чемпионате мира по футболу 2018 года, и они будут выполнены. «Это будет продолжаться, безусловно», — добавил он, видимо, имея в виду подобные провокации. Мутко добавил, что Россия собирается ратифицировать конвенцию по борьбе с хулиганством во время футбольных матчей.

В свою очередь Алексей Сорокин, гендиректор оргкомитета по проведению ЧМ-2018, отметил: «Мы уже к таким не совсем обоснованным нападкам привыкли за последние шесть лет. Убежден, что никакой почвы под этим нет».

16 февраля британский телеканал показал фильм Russia's Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). В нем вспомнили об участии россиян в столкновениях болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы-2016, а также рассказали об организации лидерами российских фанатских организаций отбора «бойцов» для столкновений с конкурирующими группами. В общем в картине речь идет о возникновении новой культуры в фанатской футбольной среде.

Как отмечается на сайте «Би-би-си», режиссер фильма Алекс Стокли фон Статцер (Alex Stockley von Statzer) ездил в Орел, чтобы пообщаться с участниками группировки «Орловские мясники», которые участвовали в беспорядках в Марселе, а также побывал в Ростове-на-Дону, где состоятся пять матчей будущего ЧМ. Британские журналисты полагают, что произошедшие во французском городе инциденты «вызывают серьезную озабоченность в связи с предстоящим проведением в России чемпионата мира 2018 года».

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в 11 городах страны.