Российские футбольные фанаты пожалели о съемках в фильме «Би-би-си»

Российские футбольные фанаты выразили сожаление в связи с участием в съемках документального фильма «Хулиганская армия России», вышедшего на канале BBC Two 16 февраля. Об этом сообщает RT.

Болельщик московского «Спартака» Василий Степанов рассказал, что создатели ленты переврали его слова. «Самого фильма мы пока не видели. Есть только статья The Guardian, которую можно назвать черным пиаром. Лично у меня возникли серьезные претензии, когда мне приписали слова о "фестивале насилия". Это откровенная ложь», — заявил Степанов.

Фанат «Орла» Дмитрий отметил, что создатели фильма приезжали в Орел на один из матчей Профессиональной футбольной лиги. «Они сами просили надеть какие-то маски, чтобы навести ужас на своих соотечественников, чтобы было больше экшена», — сказал болельщик.

На сайте «Би-би-си» рассказывается, что режиссер фильма ездил в Россию, где встречался с членами организованных фанатских группировок.

Ранее 17 февраля посольство России в Лондоне заявило, что картина производит шокирующее впечатление.

Фильм «Хулиганская армия России» вышел на телеканале BBC Two. В ленте, в частности, рассказывается о беспорядках, учиненных российскими фанатами во время чемпионата Европы по футболу во Франции в июне 2016 года.

16 февраля появилась информация, что российские фанаты, участвовавшие в беспорядках в Марселе во время Евро-2016, не смогут получить паспорт болельщика Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

11 июня 2016 года до и после матча группового этапа ЧЕ между сборными России и Англии, состоявшегося в Марселе, между болельщиками обеих команд происходили массовые драки. В результате пострадали 35 человек, три россиянина получили тюремные сроки.