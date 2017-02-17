Российские дипломаты отреагировали на фильм «Би-би-си» о футбольных фанатах

Посольство России в Лондоне заявило, что вышедший на телеканале BBC Two фильм о российских футбольных болельщиках производит шокирующее впечатление. Комментарий дипмиссии размещен на ее сайте в пятницу, 17 февраля.

«Складывается ощущение, что главная цель фильма — посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать [на ЧМ-2018] в Россию, отбить охоту от поездки», — отметили в дипломатическом представительстве.

Там подчеркнули, что авторы картины, «основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съемках российских болельщиков-маргиналов», приложили «максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира». «Аналогичная кампания проводилась и перед Олимпийскими играми в Сочи», — добавили в посольстве.

Дипломаты напомнили, что склонные к насилию маргинальные элементы существуют в каждом обществе. «Здесь нет исключений, как показывает опыт европейских чемпионатов. В России вопросам безопасности придается первостепенное значение», — заверили в дипмиссии.

16 февраля британский телеканал показал фильм под названием «Russia's Hooligan Army» («Российская армия хулиганов»). В нем вспомнили об участии россиян в столкновениях болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы, а также рассказали об организации лидерами российских фанатских организаций отбора «бойцов» для столкновений с конкурирующими группами. В общем в картине речь идет о возникновении новой культуры в фанатской футбольной среде. Как пишет BBC News, произошедшие во французском городе инциденты «вызывают серьезную озабоченность в связи с предстоящим проведением в России чемпионата мира 2018 года».

В июне 2016 года до и после матча группового этапа Евро-2016 между Россией и Англией в Марселе произошли массовые беспорядки с участием британцев, французов и россиян. В результате пострадали несколько десятков человек. Из-за действий фанатов сборная России была условно дисквалифицирована до конца турнира, а РФС оштрафован на 150 тысяч евро. В связи со столкновениями некоторые их участники, включая болельщиков из России, получили тюремные сроки.