В РФПЛ решили ввести потолок зарплат для молодых футболистов

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о том, что в сезоне-2017/2018 руководством РФПЛ планируется ввести потолок зарплат для молодых футболистов. Его слова приводит ТАСС.

«Профессиональное сообщество российского футбола вышло с единой позицией — для начала мы хотим сделать потолок зарплат для молодых игроков, возраст мы пока определяем — или 21 год, или 23», — рассказал Прядкин, отметив, что эта инициатива была поддержана клубами РФПЛ.

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«Мы попробуем ввести этот потолок в премьер-лиге уже в следующем сезоне», — заявил чиновник.

Также Прядкин объяснил, что для повышения общего уровня лиги и финансовой стабилизации число клубов, выступающих в РФПЛ, может быть сокращено.

«Нужен какой-то переходный период, на один-два сезона можно сократиться — к примеру, до 14 команд. Это как один из вариантов», — подчеркнул президент РФПЛ.

В настоящий момент в лиге выступают 16 команд. В сезоне-2016/2017 в турнирной таблице РФПЛ лидирует московский «Спартак», который в 21 матче набрал 48 очков. Ближайших преследователей, московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит», красно-белые опережают на шесть очков.

