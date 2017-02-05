Президент РФПЛ рассказал о затягивании поясов российскими клубами

Клубы Российской футбольной премьер-лиги сокращают свои бюджеты. Такое мнение выразил президент организации Сергей Прядкин, слова которого приводит ТАСС.

«Видно по трансферной политике, что клубы затягивают пояса. Повального привлечения иностранных игроков, повальных переходов нет. Конечно, зимнее трансферное окно отличается в этом плане от летнего, но обычно, когда клубы обладали большими бюджетами, они более активно вели себя на рынке и зимой. На самом деле, бюджеты скорректированы и поджаты», — рассказал Прядкин, отметив, что некоторые трансферы могут принести пользу российскому футболу.

«Конечно, я равноудален ото всех команд, но есть ряд приобретений, которые принесут пользу нашему футболу, будет куда стремиться нашим молодым игрокам. Правда, есть и существенные потери. Стоит отметить, что в текущем сезоне раскрылись некоторые из наших ребят», — подчеркнул чиновник. Также он предсказал, что в весенней части сезона 2016/2017 зрителей ждет бескомпромиссная борьба.

В турнирной таблице РФПЛ первое место занимает московский «Спартак», который после 17 туров набрал 40 очков. Подопечные Массимо Карреры опережают идущий на второй строчке санкт-петербургский «Зенит» на пять баллов. Московский ЦСКА с 32 очками расположился на третьей строчке. Чемпионат России возобновится после зимнего перерыва 3 марта.

