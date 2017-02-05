Спорт
 

Президент РФПЛ рассказал о затягивании поясов российскими клубами

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Прядкин
Сергей Прядкин

Клубы Российской футбольной премьер-лиги сокращают свои бюджеты. Такое мнение выразил президент организации Сергей Прядкин, слова которого приводит ТАСС.

«Видно по трансферной политике, что клубы затягивают пояса. Повального привлечения иностранных игроков, повальных переходов нет. Конечно, зимнее трансферное окно отличается в этом плане от летнего, но обычно, когда клубы обладали большими бюджетами, они более активно вели себя на рынке и зимой. На самом деле, бюджеты скорректированы и поджаты», — рассказал Прядкин, отметив, что некоторые трансферы могут принести пользу российскому футболу.

«Конечно, я равноудален ото всех команд, но есть ряд приобретений, которые принесут пользу нашему футболу, будет куда стремиться нашим молодым игрокам. Правда, есть и существенные потери. Стоит отметить, что в текущем сезоне раскрылись некоторые из наших ребят», — подчеркнул чиновник. Также он предсказал, что в весенней части сезона 2016/2017 зрителей ждет бескомпромиссная борьба.

В турнирной таблице РФПЛ первое место занимает московский «Спартак», который после 17 туров набрал 40 очков. Подопечные Массимо Карреры опережают идущий на второй строчке санкт-петербургский «Зенит» на пять баллов. Московский ЦСКА с 32 очками расположился на третьей строчке. Чемпионат России возобновится после зимнего перерыва 3 марта.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лучший футболист России рассказал о влиянии женщин на игру
Глава РФПЛ назвал среднюю зарплату футболистов в России
УЕФА признал РФПЛ самой пожилой лигой Европы
Последние новости
Апелляционный суд отклонил запрос о восстановлении иммиграционного указа Трампа
Лавров рассказал о причине введения продэмбарго
Хакер Аникеев признал себя Льюисом из «Шалтай-Болтай»
Пчелы прервали матч по крикету в ЮАР
Президент РФПЛ рассказал о затягивании поясов российскими клубами
Эксперты предрекли 15-процентный рост цен на шампанское в 2017 году
Россиянин из клуба НХЛ атаковал соперника плечом в лицо и спровоцировал драку
Другие материалы рубрики
15:50 4 февраля 2017

«От отбора до дебюта на ринге доживают единицы»

Как бывший корреспондент «Ленты.ру» стал русским рестлером
11:13 Сегодня

Россиянин из клуба НХЛ атаковал соперника плечом в лицо и спровоцировал драку

09:45 Сегодня

Фаната задержали за попытку прорваться к игроку клуба АПЛ во время матча

21:59 24 января 2017

Белорусский вратарь забил гол ударом с лета от своих ворот

13:43 25 января 2017

«Красотой девушки разбивают стереотипы о женском хоккее»

Татьяна Локтина — о женском хоккее, драках и соперничестве с мужчинами
00:19 Сегодня

Обвиненный в фашизме украинский игрок посчитал фанатов «Райо» пророссийскими

23:01 4 февраля 2017

Сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом

14:17 24 января 2017

Главу профсоюза игроков КХЛ шокировало общение фанатов «Спартака» с командой

15:12 26 января 2017
Татьяна Лебедева

Двойной прыжок

За что российскую прыгунью Лебедеву лишили двух олимпийских медалей
21:48 4 февраля 2017

Сборная России проиграла команде Сербии в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса

21:21 4 февраля 2017

Матч с участием «Анжи» был прерван из-за массовой драки футболистов

11:46 24 января 2017

Китайский клуб сделал предложение «Зениту» о покупке Дзюбы

Россия
«Через какое-то время он покончил с собой»
Рассказ не самого доброго коллектора о работе с не самыми порядочными заемщиками
Владимир Жириновский«Не слышу бурных аплодисментов»
На какие заслуги и территории претендует Жириновский
Сергей Донской«Нужно предотвращать появление "концлагерей" для животных»
Глава Минприроды Сергей Донской — о приютах, мусорных свалках и судьбе кабанов
СМИ сообщили об избиении сотрудника МЧС в пожарной части в Москве
Рогозин рассказал о наплевательском отношении к европейским санкциям
Стали известны обстоятельства гибели мальчика на горке в Подмосковье
Семилетний мальчик погиб в Подмосковье во время катания на ледяной горке
Все материалы
Мир
Большая резня по-бразильски
Почему и за что бьются насмерть крупнейшие преступные кланы страны
На пути к мировому величию
Что помогло Израилю попасть в список наиболее влиятельных государств
A woman talks to her relatives across a fence separating Mexico and the United States, in Tijuana, Mexico, November 12, 2016. REUTERS/Jorge Duenes TPX IMAGES OF THE DAYЗабористый план
Рассказ жителя Сан-Диего о том, зачем Трампу стена на границе с Мексикой
Лавров понадеялся на улучшение отношений с США
Апелляционный суд отклонил запрос о восстановлении иммиграционного указа Трампа
Господин, неприятный во всех отношениях
Победа Трампа заставила нервничать и Северную Корею, и Южную
Протестующие против ограничений на въезд мусульман в СШАТише едешь, дальше будешь
Почему антимусульманский указ Трампа вызвал скандал и неразбериху на границе
Все материалы
Бывший СССР
Партизаны в засадеПартизанской тропой
Как латыши во Второй мировой сражались с фашистами
Саакашвили предрек Украине статус сверхдержавы Европы
Власти ДНР уличили Киев в невыполнении условий прекращения огня
Латвия отгородилась от России забором длиной 23 километра
Наблюдатели ОБСЕ подтвердили гибель мирных жителей при обстрелах в Донбассе
Киев заявил об отказе России экстрадировать 12 бывших беркутовцев
Горловка оказалась полностью обесточена из-за подрыва ЛЭП
Все материалы
Финансы
Вывод сделан
Самые необычные способы отмывания и перемещения капиталов
Кто не скачет, тот — процент
Почему ЦБ опять вспомнил про внешнюю политику
«Наша экономика подсела на мигрантов»
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказывает, кто повысит доходы россиян
Эксперты предрекли 15-процентный рост цен на шампанское в 2017 году
Лавров рассказал о причине введения продэмбарго
Долг России предложили нарастить до 150 процентов ВВП
Приток западного капитала в облигации России вырос до рекордного уровня
Все материалы
Бизнес
Фундаментальные проблемы
Рынок строительства жилья России пытается собрать силы для восстановления
Сыровая кара
Как будут наказывать граждан за провоз санкционных продуктов
Россельхознадзор запретит ввоз мяса птицы из ряда европейских стран
«Мегафон» выбран поставщиком услуг связи на ЧМ по футболу 2018 года
Тариф «Платона» вырастет вдвое в апреле
В Citi рассказали об умном управлении финансами в «Роснефти»
Россия запретит поставки говядины из Минской области Белоруссии
Все материалы
Силовые структуры
Актеры в сцене из спектакля «Отелло»Рогатые тоже плачут
Какие преступления совершают из ревности
Законопрослушный гражданин
Тайно записанные аудиофайлы разговоров признаны доказательством в суде
Граница для безвиза
Почему ФСБ ввела режим погранзоны на границе с Белоруссией
C иркутского полицейского сняли обвинение по делу об отравлении «Боярышником»
СМИ сообщили о задержании в Вене 22 выходцев из Чечни
Адвокат сообщил о проверке по факту госпитализации Кара-Мурзы-младшего
Недостаточно для счастья
Чего ждать от нового истребителя ОКБ Микояна
Все материалы
Наука и техника
Two young telegraphers at the Main Telegraph Station in Copenhagen, Miss Galschiøtt and Mr. Henriksen, aiding a secret military intelligence unit called Kystcentralen, circa 1915Не болтай!
Как абсолютная цензура спасла Данию от двух мировых войн
Унижение машин
Как издевательства над роботами приведут к краху человечества
Сложный выбор
Найден уродующий тело источник вечной молодости
Раскрыто место поисков Янтарной комнаты
Названы три вероятные причины конца света
Обнаженный трахит
На дне океана обнаружили следы затерянного континента
Определено предназначение сна
Все материалы
Спорт
«От отбора до дебюта на ринге доживают единицы»
Как бывший корреспондент «Ленты.ру» стал русским рестлером
Президент РФПЛ рассказал о затягивании поясов российскими клубами
Россиянин из клуба НХЛ атаковал соперника плечом в лицо и спровоцировал драку
Фаната задержали за попытку прорваться к игроку клуба АПЛ во время матча
Обвиненный в фашизме украинский игрок посчитал фанатов «Райо» пророссийскими
Сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом
Сборная России проиграла команде Сербии в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса
Все материалы
Культура
Георгий ТараторкинОт Раскольникова до Вершинина
Умер Георгий Тараторкин
Господа, вы звери
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Коммивояжера» до «Пазманского дьявола»
«Правило большого пальца»
На русский язык перевели «самую мужскую книгу 2017 года»
Автор мюзикла «Ла-Ла-Ленд» награжден премией Гильдии режиссеров США
Прийти, увидеть, не понять
Где искать пятичасовые очереди и чего избегать православным верующим в 2017 году
Альбом с неизвестными песнями Notorious B.I.G. и его жены выйдет в мае
Георгия Тараторкина похоронят на Троекуровском кладбище
Все материалы
Интернет и СМИ
Лысый из рекламы
Стэйтем и Шварценеггер жгут и бомбят в самых дорогих роликах мира
Бекхэм признал подлинность слитой в сеть переписки
Фабрика няшек
Кто зарабатывает миллионы на танцующих перед камерами китаянках
Spiegel разместил на своей обложке Трампа с отрезанной головой статуи Свободы
Суд обязал Google передавать властям США письма с иностранных серверов
Хакеры уличили Бекхэма в меркантильности
В Крыму появится газета на украинском языке
Все материалы
Ценности
Расправили плечи
Дамские рюкзаки как камень преткновения для лоукостеров
Селин Дион выпустит с Bugatti коллекцию аксессуаров
Американский легион
Хипстеры и космонавты на неделе мужской моды в Нью-Йорке
Риккардо Тиши покинет Givenchy после 12 лет работы
Олимпийский комитет объяснил причину смены поставщика одежды
Жюльен Маршенуар«Часы отвлекают от мира с террористическими атаками»
Жюльен Маршенуар, знаток старинных механизмов и созерцатель звезд
Внучка Боба Марли показала коллекцию одежды бренда Бейонсе
Все материалы
Путешествия
ABRIDGE, PA - OCTOBER 10: Two supporters of Republican candidate for President Donald J Trump leave after a rally where the candidate some to a crowd of 3000 at Ambridge Area Senior High School on October 10, 2016 in Ambridge, Pennsylvania. Ambridge, Pennsylvania, named after the American Bridge Company, a steel fabricating plant that employed 60,000 workers is a traditionally Democratic stronghold, but is shifting Republican as a shrinking tax base and lost jobs having devastating economic effects on the former industrial community.Трампанутая Америка
Путешествие по стране, где постоянно говорят о новом президенте
Здесь Русью пахнет
Лучшие концепции туристического бренда страны
Отпуск для двоих
Шесть самых романтичных направлений на День святого Валентина
Пассажира летевшего из Вьетнама самолета задержали за конфликт с бортпроводником
Девять йеменских туристов выслали из США из-за указа Трампа
Минск задумался об увеличении срока безвиза для иностранцев
Сообразили на троих
Лучшие свинг-курорты со всего мира
Все материалы
Из жизни
Апперкот по-дамски
Женщины Кубы требуют разрешить им заниматься боксом
Богини салатных листьев
Самые влиятельные в Instagram представительницы ЗОЖ-движения за «чистое питание»
Это у них семейное
Впервые в истории мать и ребенок из США вместе сменили пол
Жители Швеции с топорами помогли провалившемуся под лед лосю
Пчелы прервали матч по крикету в ЮАР
«Мы делали барбекю, много смеялись»
Сирийские беженцы поделились фотовоспоминаниями о хороших временах на родине
Истощенный нигерийский мальчик со всемирно известной фотографии пошел в школу
Все материалы
Всемирный автомобиль года
Претенденты на звание лучшей машины на планете
Несуществующую модель Jaguar заказали 150 россиян
Самые популярные суперкары России
Какие спортивные автомобили продавались в 2016-м лучше остальных
Koenigsegg предложил сотрудникам помечтать о собственном гиперкаре
Представлена мощнейшая Skoda Octavia в истории модели
Французы выбрали самый красивый суперкар года
16 самых странных шестиколесных машин
Машины для гонок и для города, у которых шесть колес
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы