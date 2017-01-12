УЕФА признал РФПЛ самой пожилой лигой Европы

Российская футбольная премьер-лига является самым возрастным чемпионатом в Европе. Об этом в четверг, 12 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Средний возраст футболистов РФПЛ — 27,1 год. В мире есть только три чемпионата, где этот показатель выше — это Катар (27,2), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5). Такой же показатель, как в России, отмечен в чемпионате Мексики. Самая молодая лига Европы — второй дивизион чемпионата Нидерландов, где средний возраст игроков составляет 23,1 года.

Также сообщается, что клубы РФПЛ в сезоне 2015/16 потратили 563 миллиона евро на зарплаты игроков (в среднем 35,2 миллиона). Это шестой показатель в Европе. На выплаты уходит 76 процентов доходов клубов РФПЛ. Лидер европейского рейтинга по этому показателю — английская премьер-лига, где клубы в среднем тратят на зарплату 134,5 миллиона евро в год.