СМИ назвали сумму трансфера Смолова в дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» готова заплатить 10 миллионов евро за переход россиянина Федора Смолова, выступающего за «Краснодар». Об этом сообщает Bild.

По информации издания, немецкий клуб приобретет Смолова в случае ухода колумбийского форварда Адриана Рамоса. На него претендуют команды из Китая.

При этом спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин отметил, что клуб не собирается расставаться со своим игроком. «Но если поступит предложение, мы будем готовы вместе с футболистом его рассмотреть», — приводит слова Зинина ТАСС.

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27 декабря 2016-го Смолов был назван лучшим футболистом года в России по итогам опроса, который провел еженедельник «Футбол». Он обошел полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса, третье место занял голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

Информация о переходе российского нападающего в «Боруссию» появилась 12 декабря. Также в услугах игрока был заинтересован московский «Спартак». Однако сам Смолов отметил, что у него «есть мечта и громадное желание поиграть за рубежом, в лучших чемпионатах Европы».

В 2016 году на счету Смолова 29 голов в 29 матчах за «Краснодар» в российской Премьер-лиге и Лиге Европы. 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром РФПЛ по итогам сезона-2015/16.