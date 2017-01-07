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Эксперт посчитал футбольные клубы с Урала и Сибири ненужными для РФПЛ

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Игроки ФК «Томь» (в зеленом) в матче со «Спартаком» (в черном)
Игроки ФК «Томь» (в зеленом) в матче со «Спартаком» (в черном)

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что клубы с Урала и Сибири не должны принимать участия в российской футбольной Премьер-лиге (РФПЛ). Слова эксперта приводит в субботу, 7 января, «Советский спорт».

«Сибирских и уральских футбольных команд у нас быть не должно. Отдачи никакой. Народ на матчи не ходит. Если их команда не играет со «Спартаком» — стадион пуст. Осенью играть нельзя. И еще местные школы за все эти годы никаких новых имен не дали. Зачем там футбол?» — заявил Рейнгольд.

Он отметил, что в этих регионах было бы целесообразнее сделать упор на зимние виды спорта. «Хоккей, лыжи, биатлон, хоккей с мячом, который в Иркутске, Хабаровске и Кирове полные стадионы собирает. Вот это правильно, а футбол — не сибирско-уральская игра», — подчеркнул эксперт.

В РФПЛ выступают три клуба с Урала и Сибири: «Амкар» (Пермь, шестое место), «Урал» (Екатеринбург, 13-е место), «Томь» (Томск, 16-е место). При этом последний клуб в сезоне 206/2017 столкнулся с финансовыми трудностями. Команда имеет проблемы с бюджетом, а сотрудники и игроки не получали зарплату с середины лета. Также Российский футбольный союз (РФС) запретил «Томи» регистрировать новых игроков.

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