СМИ сообщили о заинтересованности «Спартака» в переходе чемпиона Европы-2016

Московский «Спартак» заинтересован в переходе защитника английского «Саутгемптона» и сборной Португалии Жозе Фонте. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

33-летнему футболисту позволено вести переговоры с другими клубами, о чем сообщил главный тренер команды Клод Пюэль. Контракт спортсмена истекает летом 2018 года.

Также представители «Спартака» рассматривают вариант с переходом защитника лондонского «Челси» Бранислава Ивановича. Однако, как отмечает источник, сделка маловероятна, потому что 32-летний серб имеет более выгодное предложение из Китая.

Фонте в июле 2016 года стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии. Защитник не выходил на поле в играх группового этапа, однако провел все четыре поединка в плей-офф в основном составе. В сезоне 2016/2017 на счету капитана «Саутгемптона» 17 встреч в рамках английской Премьер-лиги.

После 17 туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-лиги. Команда набрала 40 очков, одержав 13 побед, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения.