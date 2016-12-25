СМИ сообщили о трансфере игрока «Милана» в «Спартак»

Бразильский нападающий «Милана» Луис Адриано перейдет в московский «Спартак». Об этом сообщает Webcalcio.

По информации издания, лидирующий в чемпионате России клуб заплатит за форварда около четырех миллионов евро. При этом зарплата Адриано составит 4,5 миллиона евро. Официально о сделке будет объявлено в начале января.

На бразильца также претендуют клубы из Китая, однако только «Спартак» сделал предложение о трансфере.

22 декабря СМИ сообщили об отказе нападающего туринского «Ювентуса» Марио Манджукича стать игроком «Спартака». Хорвату был предложен контракт с годовым окладом в 6 миллионов евро в год.

Адриано перешел в «Милан» из донецкого «Шахтера» в июле 2015 года за восемь миллионов евро. За это время бразилец провел 36 матчей в составе итальянского клуба, в которых отличился шесть раз. В сезоне 2016/2017 игрок провел семь встреч из 17, в которых результативными действиями не отличился.