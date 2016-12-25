Форвард Эменике вылетел в Москву на переговоры о возвращении в «Спартак»

Нападающий турецкого «Фенербахче» Эммануэль Эменике проведет переговоры о возвращении в московский «Спартак». Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает AMK Sport.

Нигерийский форвард прибудет в Москву в течение дня и встретится с руководством красно-белых. Планируется, что за трансфер 29-летнего игрока турецкий клуб получит три миллиона евро. Контракт нигерийца с «Фенербахче» истекает летом 2017 года.

В 2011 году Эменике перешел в «Спартак» именно из «Фенербахче». За красно-белых футболист провел 51 матч во всех турнирах, забив 24 гола. По итогам сезона 2011/2012 Эменике стал серебряным призером чемпионата России.

Нападающий в составе сборной Нигерии стал победителем Кубка Африки в 2013-м. Всего на его счету 9 голов в 37 матчах за национальную команду.