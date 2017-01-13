Глава РФПЛ назвал среднюю зарплату футболистов в России

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что игроки элитного дивизиона в среднем зарабатывают от 800 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«У нас есть колоссальная разница в оплате труда футболистов между клубами первой и второй восьмерок. Но это не значит, что вторая восьмерка неконкурентоспособна. Посмотрите на "Амкар" — пермяки и играют хорошо, и на продаже футболистов зарабатывают», — добавил Прядкин.

Также глава РФПЛ констатировал, что многие клубы существуют за счет региональных бюджетов. Если местные власти прекратят финансировать команды, коллективы потеряют профессиональный статус.

Чемпионат России возобновится после зимнего перерыва 3 марта. После 17 туров с 40 очками лидирует московский «Спартак», за ним следуют «Зенит» (35 очков) и ЦСКА (32). «Амкар» имеет в активе 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.