«Анжи» предложил потенциальным новичкам приехать на сборы за свой счет

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» предложил игрокам, желающим пройти просмотр в команде, прибыть на сборы за свой счет. Об этом сообщается на сайте махачкалинцев.

«Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в "Анжи". Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на сбор команды. Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы», — заявил заместитель генерального директора клуба Эльдар Исаев.

В настоящий момент махачкалинцы проводят первый зимний сбор в турецком Белеке.

В конце декабря у «Анжи» сменился владелец, им стал Осман Кадиев. Тогда же было объявлено, что клуб столкнулся с необходимостью продажи ведущих футболистов из-за финансовых проблем.

После 17 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» с 20 очками занимает 11-е место в таблице.