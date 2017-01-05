«Анжи» возглавил «женский» тренер

Главным тренером махачкалинского «Анжи» назначен Александр Григорян. Об этом сообщается на сайте клуба из столицы Дагестана.

О сроках контракта и финансовых условиях соглашения с 50-летним специалистом не сообщается. В послужном списке Григоряна работа с двумя женскими командами: тольяттинской «Ладой» и пермской «Звездой-2005». Перед приходом в «Анжи» тренер возглавлял клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «СКА-Хабаровск».

30 декабря пост главного тренера «Анжи» покинул чех Павел Врба, руководивший командой в первой половине сезона. Чемпионат России возобновится после зимнего перерыва 3 марта. После 17 туров махачкалинская команда имеет в активе 20 очков и занимает 11 место в турнирной таблице премьер-лиги.

27 декабря пресс-служба клуба из Махачкалы объявила о том, что «Анжи» столкнулся с необходимостью продажи ведущих игроков. «По ряду объективных причин, в том числе финансового характера, "Анжи" вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба», — говорилось в тексте заявления.