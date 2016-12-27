«Анжи» распродаст ведущих игроков

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» столкнулся с необходимостью продажи ведущих игроков. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщается на сайте дагестанской команды.

«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, "Анжи" вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков в другие клубы», — гласит заявление махачкалинцев.

Отмечается, что проблемы испытывает не только «Анжи», но и ряд других клубов. «Мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства "Анжи" и дальше развивать клуб».

После 17 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» с 20 очками занимает 11-е место в таблице.