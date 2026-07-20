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12:57, 20 июля 2026Культура

Рэпер Ганвест выиграл 180 миллионов на финале ЧМ-2026

Известный по фразе «пэпэ шнейне» Ганвест выиграл 180 миллионов рублей на победе Испании
Андрей Шеньшаков

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Рэпер Руслан Гоминов, известный под псевдонимом Ганвест, сообщил, что сделал ставку на победу сборной Испании по футболу в финале чемпионата мира 2026 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Артист отметил, что поставил на то, что испанцы станут чемпионами мира по футболу, 110 миллионов рублей. В итоге его выигрыш составил более 180 миллионов.

«Я трахнул эту игру, трахнул Дрейка! Чистая прибыль 71 миллион 500 тысяч рублей. Нет никого величественнее меня, я перевернул игру, я первый, кто сделал такую ставку, и выиграл», — написал Руслан в публикации.

Американский рэпер Дрейк, которого упомянул Ганвст, известен тем, что часто ставит крупные суммы на исходы спортивных событий, но чаще всего проигрывает.

Ранее Ганвест заявил, что «почистит» свои старые треки от пропаганды наркотиков. Также он уточнил, что планирует сосредоточиться на социальных и благотворительных проектах.

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