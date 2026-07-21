Юрист рассказала о праве на увеличенный отпуск ряду россиян

Юрист Колодяжная: Увеличенный отпуск положен педагогам, инвалидам и госслужащим

Отдельные категории россиян имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск сверх основного. Об этом РИА Новости рассказала старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

Она уточнила, что увеличенный ежегодный оплачиваемый отпуск положен государственным и муниципальным служащим, ученым и работникам, занятым на работах с химическим оружием. Кроме того, несовершеннолетним полагается 31 календарный день вместо 28 дней, инвалидам всех групп — не менее 30 календарных дней, а педагогическим работникам — от 42 до 56 календарных дней.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что в России женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», могут взять дополнительный отпуск до трех недель в любое удобное для них время. Однако он отметил, что дополнительный отпуск дается без сохранения заработной платы.