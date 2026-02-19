Реклама

15:40, 19 февраля 2026Культура

Ганвест пообещал почистить свои треки от запрещенки

Рэпер Ганвест пообещал зацензурировать 25 своих треков с пропагандой веществ
Андрей Шеньшаков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Рэпер Руслан Гоминов, который известен под псевдонимом Ганвест, заявил, что «почистит» свои старые треки от пропаганды наркотиков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Музыкант, который стал мемом благодаря фразам «пэпэ, шнейне, ватафа», отметил, что серьезно воспринял обвинения в адрес его старого творчества, которые выдвинула Екатерина Мизулина.

«Часть ранних треков содержит резкие формулировки, которые можно трактовать неоднозначно. Принял решение зацензурировать 25 композиций, чтобы исключить спорные моменты и соответствовать требованиям законодательства РФ», — написал Руслан.

Также он уточнил, что планирует сосредоточиться на социальных и благотворительных проектах. «Я не поддерживаю употребление наркотиков и уважаю законы своей страны. Мы здесь, чтобы созидать и строить великое будущее!» — добавил он.

Ранее стало известно об отмене концертов рэпера Ганвеста. Выступления артиста отменены в Барнауле и Архангельске, известно также о переносе его концерта в Томске.

