В российских городах отменили концерты Ганвеста

Концерты рэпера Ганвеста отменили в Барнауле и Архангельске

В российских городах отменяют и переносят концерты рэпера Руслана Гоминова, известного под псевдонимом Ганвест, на фоне подозрений в пропаганде запрещенных веществ. Об этом пишет РИА Новости.

Выступления артиста отменены в Барнауле и Архангельске, известно также о переносе его концерта в Томске. В администрации барнаульского клуба «Эрмитаж», где выступление Ганвеста должно было состояться 21 февраля, информацию подтвердили. «Концерт действительно отменили, почему — мы не знаем», — пояснили собеседники агентства.

17 февраля глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что Ганвеста проверят на пропаганду запрещенных веществ. Она сообщила, что речь идет о содержании треков артиста, который стал мемом благодаря фразам «пэпэ, шнейне, ватафа», которые являются частью выдуманного им языка. По информации главы ЛБИ, ГУ МВД по Санкт-Петербургу уже возбудило дело об административном правонарушении.

