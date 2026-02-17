Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:58, 17 февраля 2026Культура

Рэпера Ганвеста обвинили в пропаганде веществ

Мизулина сообщила о возбуждении дела о пропаганде веществ на рэпера Ганвеста
Андрей Шеньшаков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что рэпера Руслана Гоминова, известного под псевдонимом Ганвест, проверят на пропаганду запрещенных веществ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Мизулина сообщила, что речь о содержании треков артиста, который стал мемом благодаря фразам «пэпэ, шнейне, ватафа», которые являются частью выдуманного им языка. По ее информации, ГУ МВД по Санкт-Петербургу уже возбудило дело об административном правонарушении.

«В связи с пропагандой употребления наркотических веществ в ряде композиций проводится расследование, материалы направлены на экспертизу. Об этом говорится в ответе на наше обращение», — написала она.

Ранее стало известно о первом меме 2026 года. Его придумал скандальный рэпер Ганвест.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закрыть рот и не подыгрывать России». В украинской делегации на переговорах в Женеве произошел раскол. Кто захотел быстрый мир?

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    Россиянка села за бойню из-за быка

    Скабеева сравнила происходящее на переговорах в Женеве с басней Крылова

    Дочь Гвинет Пэлтроу показала усыпанное прыщами лицо

    Буданов пришел на переговоры с магическим оберегом

    Подмосковье накроет снегом

    Бобр решил построить хату у элитного ЖК в Петербурге

    В России появится новый брутальный внедорожник из Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok