Рэпера Ганвеста обвинили в пропаганде веществ

Мизулина сообщила о возбуждении дела о пропаганде веществ на рэпера Ганвеста

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что рэпера Руслана Гоминова, известного под псевдонимом Ганвест, проверят на пропаганду запрещенных веществ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Мизулина сообщила, что речь о содержании треков артиста, который стал мемом благодаря фразам «пэпэ, шнейне, ватафа», которые являются частью выдуманного им языка. По ее информации, ГУ МВД по Санкт-Петербургу уже возбудило дело об административном правонарушении.

«В связи с пропагандой употребления наркотических веществ в ряде композиций проводится расследование, материалы направлены на экспертизу. Об этом говорится в ответе на наше обращение», — написала она.

Ранее стало известно о первом меме 2026 года. Его придумал скандальный рэпер Ганвест.