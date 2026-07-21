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04:38, 21 июля 2026Бывший СССР

Киев обвинили в доведении Украины до трагедии

Соскин: Некомпетентность властей усугубляет кризис на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Glib Albovsky / Unsplash

Некомпетентность властей только усугубляет кризис на Украине. Об этом сообщил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Украинцы все провалили: и Константиновку, и Красноармейск, а теперь могут и Киев», — высказался он. По мнению Соскина, кризис в правительстве Украины итак сильно затянулся, и это может еще сильнее ухудшить положение дел на фронте.

«Чем вы там все в Киеве занимаетесь? Почему доводите страну до мракобесия и трагедии?» — возмутился он.

Ранее российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал украинцев и обвинил их в деградации из-за повсеместного использования мата. Таким мнением он поделился, комментируя прошедшие в Киеве протесты в поддержку отправленного в отставку с должности министра обороны Украины Михаила Федорова.

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