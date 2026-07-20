Гоблин заявил о деградации украинцев

Блогер Дмитрий Пучков заявил о деградации украинцев из-за использования мата

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал украинцев и обвинил их в деградации из-за повсеместного использования мата. На эту тему он высказался в эфире радио Sputnik, запись доступна в «VK Видео».

«Размах деградации украинского населения просто поражает. Куда ни залезешь — восьмиэтажный мат. Что тексты написаны, что ролики записаны, что картонки», — возмутился Гоблин.

Таким мнением он поделился, комментируя прошедшие в Киеве протесты в поддержку отправленного в отставку с должности министра обороны Украины Михаила Федорова. Пучков обратил внимание на то, что на части картонных плакатов, которые принесли участники акций, были лозунги с нецензурной бранью.

Ранее Пучков назвал президента Украины Владимира Зеленского игрушечным Петрушкой. По мнению блогера, Зеленским управляет Запад.